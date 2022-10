Il Comune, per il Piano complementare al Pnrr nei territori colpiti dal sisma e per la linea di intervento “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”, ha avviato la procedura di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del Castello di Pitino.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a circa 1 milione e 200 mila euro.

Sempre nell’ambito del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma, ma con riferimento alla linea di intervento che riguarda i progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città, il Comune di San Severino ha avviato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di recupero, rigenerazione urbana e valorizzazione del giardino storico monumentale “Coletti”.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta, in questo caso, a oltre 740 mila euro.