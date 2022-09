Il giovane difensore Aleks Isaku, nostro concittadino, veste la maglia dell’Ascoli Calcio. In estate, infatti, ha lasciato la Civitanovese, dove ha militato nelle ultime stagioni, ed è passato al Club bianconero per far parte della formazione Under 17.

Agli ordini di mister Manrico Berti, il promettente calciatore affronta così il campionato nazionale di categoria in cui l’Ascoli deve vedersela con gli altri Club avversari in serie B.

Una bella esperienza per Aleks, che gli garantirà una bella “vetrina” a livello agonistico per il suo futuro da calciatore; inoltre, ospite in un Convitto, potrà proseguire gli studi e conseguire il diploma di Ragioneria.

In bocca al lupo, allora, con i colori della più importante realtà calcistica delle Marche!