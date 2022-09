Sabato scorso si è tenuto l’incontro di quella che è stata la prima classe di Informatica dell’Istituto tecnico industriale di San Severino per festeggiare i 50 anni dal diploma. Quelli che potrebbero essere definiti “i pionieri dell’informatica marchigiana” si sono dati appuntamento davanti al cantiere del nuovo Itts “Divini” e, accompagnati dai docenti Marino Prosperi e Andrea Cicconi, hanno visitato i laboratori di Chimica, Meccanica e Informatica. Il ricordo di quegli anni, quando l’informatica sembrava un gioco, rapportato al grandissimo sviluppo avuto in mezzo secolo, ha dato piena consapevolezza di aver partecipato al profondo processo di trasformazione e innovazione che l’informatica ha portato nel mondo. Dopo aver ringraziato i docenti e il dirigente scolastico Sandro Luciani, che ha organizzato la visita, la festa è proseguita a tavola. Tra una portata e l’altra sono stati ricordati episodi vissuti in tutto questo lungo periodo nel quale i contatti non sono stati mai interrotti, a conferma di un’amicizia che si è mantenuta viva nel tempo. E prima dei saluti finali ci si è dato appuntamento al prossimo incontro, nell’occasione, sperando a breve, dell’inaugurazione del nuovo istituto.