Si svolgeranno il primo ottobre i funerali di Alika Ogorchukwu, il venditore ambulante nigeriano 39enne ucciso in strada a Civitanova Marche il 29 luglio scorso. Alika, che viveva a San Severino con moglie e figlio, era stato aggredito a mani nude, da Filippo Ferlazzo, operaio 32enne originario di Salerno, che lo aveva ‘schiacciato’ a terra procurandogli lesioni fatali.

Le esequie si terranno alle ore 14, nel chiostro di San Domenico. La data è stata resa nota dall’avvocto Francesco Mantella, che tutela e rappresenta i familiari di Alika.

“Attendiamo l’arrivo dei fratelli dalla Nigeria – riferisce Mantella – il 24 settembre”. Intanto la Procura di Macerata affiderà la perizia psichiatrica sull’omicida, il prossimo 19 settembre, allo psichiatra Gianni Giuli. L’incarico servirà a capire se il 32enne era in grado di intendere e di volere al momento dei fatti, se è pericoloso socialmente e se può stare a processo. I familiari di Alika valuteranno se affiancare all’esperto scelto dalla Procura anche un proprio consulente di parte. Il 32enne è ancora in carcere a Montacuto (Ancona) per le accuse di omicidio volontario aggravato e rapina.