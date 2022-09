All’Accademia dell’Associazione “Virgilio Puccitelli” di San Severino iniziano ufficialmente le lezioni dei corsi e laboratori dedicati al canto e alla musica. Tante le novità per questa realtà nata nello scorso aprile e che si prepara ad accogliere molti allievi con un percorso di formazione dai 3 ai 99 anni. L’offerta formativa consente di avvicinarsi alla musica e, nello specifico, al canto e alla vocalità fin dai tre anni. L’intento è quello di offrire un progetto di educazione musicale organico e calibrato sulle esigenze e le peculiarità di bambini, ragazzi ed adulti. Percorsi studiati per coinvolgere tutti: dai principianti ed appassionati a chi vuole invece approfondire professionalmente la pratica vocale e musicale.

Sono diverse le proposte di formazione suddivise nelle due formule dei corsi e dei laboratori: corso di canto moderno o lirico con lezioni individuali, corso di ear training e teoria musicale, laboratorio di canto corale per voci bianche (bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni) e laboratorio di educazione musicale attiva, intitolato “FaRe Musica”, dedicato alla fascia 3-6 anni.

Insieme ai corsi e ai laboratori anche tanti eventi in cui verranno proposti durante l’anno incontri di musica circolare, con il drum circle e il circle singing, ma anche bagni di bosco che coniugano musica e natura per donare benessere e relax a tutti i partecipanti.

Le iscrizioni all’Accademia sono aperte online già da oggi, 14 settembre, con una procedura dedicata sul sito www.puccitelli.altervista.org/corsi, ma l’associazione incontrerà anche in presenza genitori, bambini e ragazzi in tre open days di iscrizioni in presenza.

Sarà possibile conoscere le attività nelle giornate di sabato 17, venerdì 23 e sabato 24 settembre, dalle 18 alle 19.30, presso la sede operativa in via della Galetta a San Severino.

Tutto lo staff della “Puccitelli” è raggiungibile per qualsiasi informazione anche tramite i social Facebook, Instagram e TikTok (@ass.puccitelli), via Whatsapp al 350 5731307 e via email scrivendo a assopuccitelli@gmail.com.