Castel San Pietro, una delle meravigliose frazioni del vastissimo territorio settempedano, torna a vivere in un libro scritto da Federico Lucarelli, avvocato cassazionista di professione, ma appassionato di questi luoghi che da sempre frequenta, pur vivendo nella Capitale, perché qui la sua famiglia ha le proprie radici. Il breve saggio, dal titolo “Appunti storici sul Castello di San Pietro e la pieve di San Clemente”, è stato presentato nel corso di un partecipatissimo incontro promosso dalla Comunanza boschiva, realtà costituita nel lontano 1861 da numerosi proprietari della zona e che comprende boschi alle pendici del monte San Vicino estesi per oltre 50 ettari.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e promossa in collaborazione con i Teatri di Sanseverino, è stata presentata dal direttore artistico Francesco Rapaccioni e ha visto la partecipazione del sindaco Rosa Piermattei, del presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, dell’assessore comunale Sara Clorinda Bianchi e di tanti cittadini giunti anche da fuori provincia.

Prima della presentazione del volume la Comunanza agraria ha promosso una passeggiata, lungo due percorsi più o meno impegnativi, attraverso boschi e pascoli della zona. I camminatori sono stati accompagnati dalla guida associata Aigae, Nicola Postiglione.

Poi, nella piazzetta di Castel San Pietro, l’atteso evento culturale dedicato a storia e tradizioni di questo territorio dove un tempo vivevano molte famiglie come quella di Gianfranco Lucarelli, papà dell’autore del libro, che per l’occasione ha donato al Comune la prima edizione dell’enciclopedia Treccani fatta di 36 volumi oltre all’appendice. L’enciclopedia appartenne a suo zio, il quale, dopo essersi laureato alla Bocconi, emigrò in sud America dove fece fortune.

La mamma dell’autore, invece, è la signora Augusta Valentini, discendente della famiglia Valentini Puccitelli. Lei, in questo caso, ha donato al Comune il ritratto di una cantante premiata. L’opera d’arte farà bella mostra di sé al teatro Feronia.

La presentazione del libro di Federico Lucarelli e la passeggiata alla scoperta del territorio non saranno due isolate iniziative della Comunanza agraria di Castel San Pietro i cui rappresentanti e componenti hanno già promesso di voler organizzare future attività. Il pomeriggio si è concluso con un momento conviviale e la degustazioni di produzioni tipiche locali dell’azienda Fucili, dei “Panifici Ortenzi” e dell’azienda Carni Sant’Elena, cui va il ringraziamento degli organizzatori.