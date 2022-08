Nemmeno la pioggia ha fermato il Gran galà della moda 2022. L’ultimo colpo di coda di un pomeriggio segnato dal maltempo ha costretto a rinviare di mezz’ora l’uscita della prima modella, ma la caparbietà di Marco Moscatelli – conduttore della serata – ha fatto sì che le luci di questa importante vetrina del “Made in Marche” si accendessero comunque nella suggestiva location di Piazza del Popolo (e non al palasport, sede di riserva in caso pioggia). E il pubblico, alla fine, ha sfidato il freddo per non mancare all’appuntamento firmato da Confartigianato, Associazione delle Attività produttive e Comune di San Severino (che ha dato il suo patrocinio). Gli spettatori non sono mancati, così come gli applausi all’indirizzo dei protagonisti dell’evento, chiamati sul palco da Marco Moscatelli e dalla bellissima Emma Dalla Benetta, una delle tentatrici di Temptation Island che ha confermato la sua bravura.

Emma Dalla Benetta Marco Moscatelli con il sindaco Piermattei e l’assessore regionale Castelli Amministratori e rappresentanti di Confartigianato al Gran galà





I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco Rosa Piermattei e all’assessore agli enti locali, ai trasporti e alla ricostruzione della Regione Marche, Guido Castelli.

Sul palco anche il presidente di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, Enzo Mengoni, il segretario generale Giorgio Menichelli, il responsabile del settore Moda, Paolo Capponi, l’anima storica del Gran Galà, Renzo Leonori, il presidente dell’associazione Attività produttive, Pierino Verbenesi, gli assessori comunali Paolo Paoloni e Jacopo Orlandani, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, i consiglieri comunali Valter Bianchi e Alessandra Aronne.

Ad intervallare le uscite di modelli e modelli – applauditissimi i bimbi e gli abiti da sposa – sono intercorse le pause canore di Thomas Grazioso, direttamente da Amici di Maria De Filippi, e del rapper Stylo.

Suggestivo l’ingresso in scena di modelle e modelli dalla scalinata di Palazzo Gentili, residenza nobiliare gentilmente messa a disposizione dalla famiglia Ciriaci. Gli organizzatori della serata hanno dato appuntamento a tutti al prossimo anno con una nuova edizione firmata sempre da Fabbrica Eventi per la regia di Chiara Nadenich.