Da giovedì 25 agosto a domenica 28 agosto a Cesolo torna l’appuntamento con la festa di Santa Margherita, giunta alla 102^ edizione, e con la sagra della ceca. L’iniziativa è promossa dalla Pro Cesolo con il patrocinio del Comune.

Alle iniziative religiose si aggiungeranno quelle civili.

Il programma religioso: giovedì 25, in mattinata, visita e comunione dei malati. Alle ore 21 messa con l’urna di Santa Margherita. Venerdì 26, dalle ore 17, adorazione eucaristica e sante confessioni in chiesa. Sabato 27, sempre dalle ore 17, adorazione eucaristica e, a seguire, messa. Sabato 28, alle ore 11, messa e benedizione con la santa reliquia. Nel pomeriggio, alle ore 17, ancora messa e benedizione con la santa reliquia.

La sagra della ceca, invece, inizierà venerdì 26 con la musica dei Chill dall’aperitivo, in programma a partire dalle ore 18.30, e fino a tarda notte. Alle 20 apertura degli stands gastronomici mentre alle ore 21 serata danzante con l’orchestra Marakaibo. Sabato 27, alle ore 16, gimkana bici per ragazzi in collaborazione con il Pedale settempedano. Alle 20 apertura stands gastronomici e dalle ore 21 musica con Maurizio Damiani Band. Domenica 28, dalle ore 16, apertura degli stands gastronomici. Alle 18 animazione e trucca bimbi; alle 18.30 esibizione degli allievi della scuola di ballo Studio Dance Academy di San Severino. Infine, serata in musica con le note di Graziano.

Tutte le sere menù con diversi piatti della tradizione.