A circa due settimane dall’inizio della stagione 2022-23 la Rhütten San Severino ha definito lo staff tecnico che seguirà il minibasket e il settore giovanile, con la grande novità che riguarda il basket in rosa. Partendo dai più piccoli: ancora una volta l’ottimo lavoro della confermatissima responsabile Giorgia Forconi ha permesso di aumentare il numero degli iscritti.

I gruppi di Pulcini (anni 2016-17) e Scoiattoli (anni 2013-14-15) saranno seguiti da Giorgia Forconi, coadiuvata da Nilson Flores, Stefania De Michele e Nicolò Grillo: gli allenamenti si svolgeranno al palasport Albino Ciarapica il martedì e il giovedì, dalle 16.30 alle 17.30.

Il gruppo Esordienti (anni 2011-12) verrà seguito dal camerte “Rui Costa” (straordinaria la somiglianza con l’ex Fiorentina e Milan) Angelo Abbracciavento, protagonista della squadra che vinse il campionato di serie D nella stagione 2011-12: tre allenamenti a settimana, martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 e un terzo da definire.

L’allenatore dell’Under 14 (anni 2009-2010) è un graditissimo ritorno, Riccardo Falconi, in collaborazione col coach della prima squadra Alberto Sparapassi. Ci si allenerà sempre al palasport “A. Ciarapica” lunedì, martedì e giovedì, prima della serie D.

«Importante novità per la stagione che sta per iniziare – ricorda il diesse Guido Grillo – sarà una sezione dedicata al basket in rosa, nello specifico per ragazze dai 12 a 16 anni (le più piccoline, dai 4 agli 11a nni, si allenano nel settore minibasket insieme ai bambini). La società sta definendo le date di inizio degli allenamenti per il gruppo che sarà seguito da Giorgia Forconi. Confermatissimo il gruppo del basket femminile dedicato alle mamme: iniziato quasi per scherzo ad ottobre del 2020, è riuscito a coinvolgere 12/13 ragazze che una volta a settimana, seguite da Giorgia e da Stefania De Michele, si ritrovano con tanto entusiasmo alla palestra Tacchi Venturi».

Come ormai da diversi anni, per la settimana precedente l’inizio della scuola la società biancorossa organizza un camp promozionale al palasport Ciarapica. L’appuntamento è dal 5 al 9 settembre, dalle 8 alle 13, quando gli istruttori ed i vari collaboratori faranno divertire i partecipanti con giochi vari. Si sta anche definendo la lista dei tornei ai quali parteciperanno i gruppi giovanili e minibasket dopo l’ottimo riscontro della passata stagione.

«Mai come lo scorso anno – sottolinea Grillo – i nostri ragazzi e ragazze si sono fatti valere nei vari tornei: Halloween di Cesenatico, Safari Cup di Vasto, Torneo Internazionale di Giulianova, Black Mamba Tournament di Gualdo Tadino e Sand Basket di Morrovalle. Ciliegina sulla torta la vittoria, poco più di una settimana fa, della nostra atleta Giulia Caciorgna al 3×3 Fip Marche Giovanile Circuit 2022, che le ha dato il diritto, insieme alle compagne di squadra Nicole Manizza, Anna Bonetti e Giulia Carbonari, a rappresentare le Marche alle finali nazionali del Trofeo Coni 2022 che si svolgerà in Valdichiana Senese, dal 29 settembre al 2 ottobre. Da ricordare anche la collaborazione con Stefania De Michele, titolare della Vertical District (https://www.vertical-district.com/), che sarà la responsabile Social media manager. Ricordiamo infine che, come ogni anno, saremo presenti col Progetto Scuola che interesserà la Scuola dell’Infanzia e la Primaria nella speranza di far avvicinare tanti altri bambini e bambine al minibasket».

Prossimi appuntamenti della Rhütten San Severino. Inizio attività prima squadra: 29 agosto; Camp minibasket al palasport Ciarapica dal 5 al 9 settembre; inizio allenamenti minibasket e giovanile dal 13 settembre; 18° Memorial Toti Barone probabilmente il 24 e 25 settembre. Per informazioni sui corsi di minibasket e sul camp di settembre: Giorgia Forconi (338 8452302) e Grillo Guido (338 8793382); mail: sabsanseverino@virgilio.it.

Luca Muscolini