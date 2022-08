Il Settempedano si concede qualche girono di pausa, in coincidenza con il Ferragosto, per ricaricare le pile e ripartire poi con rinnovata energia. In dieci anni di presenza online è la prima volta che accade… Potremmo definirlo un “piccolo autoregalo” per i suoi 25 anni di vita.

La testata giornalistica, infatti, è stata fondata nell’ormia lontano 1997.

Auguriamo a tutti i lettori un buon periodo di ferie, ché sia di riposo per il fisico e di ristoro per la mente.

Ci ritroveremo qui, più temprati e con qualche novità, dopo Ferragosto!