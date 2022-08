L’Assem seleziona candidati per l’assunzione di un addetto/a giuridico-amministrativo. Tale posizione sarà inserita con qualifica di impiegato, livello B1 del Ccnl Elettrici per il quale è previsto il relativo trattamento retributivo del Ccnl per i lavoratori addetti al settore elettrico. I candidati selezionati si occuperanno principalmente della documentazione riferita agli appalti pubblici e allo studio e all’applicazione delle varie normative che regolano le attività gestite da Assem Spa, interfacciandosi con i referenti e gli operatori delle varie Aree organizzative e gestionali.

Seguiranno prevalentemente – ma non esclusivamente – le attività indicate, nel rispetto dell’equivalenza delle mansioni affidate ed in coerenza con l’evoluzione organizzativa che interesserà l’Assem nel prossimo futuro.

Per effetto della selezione si produrrà una graduatoria che rimarrà valida per cinque anni, utili all’eventuale copertura di posti vacanti che, anche

temporaneamente, si venissero a creare con profili analoghi a quelli in oggetto ovvero richiedenti requisiti similari e parificabili.

Le figure professionali saranno inserite a tempo indeterminato con un periodo di prova di 12 mesi.

Tra i requisiti richiesti c’è la laurea triennale in scienze giuridiche o superiori o equipollenti.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, secondo quanto indicato all’articolo 7 del bando e dovrà pervenire entro le ore 12 del 2 settembre 2022 ad A.S.SE.M. SpA.

Di seguito il bando di concorso.

https://www.assemspa.it/gare-bandi/bando-di-selezione-per-titoli-ed-esami-per-la-formazione-di-una-graduatoria-di-riferimento-per-lassunzione-di-addetti-giuridico-amministrativi/