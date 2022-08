“San Severino per il settempedani”: è il titolo della mostra di pittura che l’infaticabile Serenella Eugeni sta allestendo nella chiesa della Misericordia, in Piazza del Popolo, con il coinvolgimento di una quarantina di artisti chiamati a esporre una propria opera d’arte dedicata a San Severino Marche. Ci sono anche delle carissime persone scomparse, il cui ricordo vive in noi ancora oggi grazie anche ai loro splendidi quadri.

Una bella idea, un’iniziativa molto carina e interessante, che permetterà al visitatore di ammirare le bellezze della nostra città e del suo territorio: paesaggi, scorci suggestivi, particolari inediti e così via… Ognuno con la sua tecnica, con il suo stile.

Protagonisti della collettiva sono Adriana ANTONINI, Giulia BELLINI, Marina BENI, Fiorella BIONDI, Lucia BIGLIETTI, Milvia CATENA, Katia CHIARI, Martina COCHI, Eliana DELLA MORA, Anna EVANGELISTI, Alba FREZZINI CROGNALI, Barbara GIORGI, Genni JACHETTA, Maria Paola MARCONI, Clara PACIARONI, Daniela SCURIATTI, Anna Maria VALENTI, Inge BATHELT, Maria Ersilia VALENTINI, Michela BARTOCCIONI, Adriano CROCENZI, Giovanni FLORIO, Simone VEROLI, Vincenzo TOMASSINI, Alessandro DI TOFANO, Fedele COCHI, Luciano PADELLA, Ezio RAIMONDI, Antonio MICONI, Gianni TARTABINI, Alessandro DELSERE, Walter MOSCA e Ivan TADDEI.

Ci sono anche artiste non settempedane come Claudia DEL CURTO, Silvana ROSSI di Fano, Gabriella GATTARI, Monica CONFORTI di Tolentino, Susi RASTELLI di Montecassiano, Nancy BIRASCHI, Lucilla SANTARELLI di Camerino, Maria Luisa BELLI di Passo di Treia.

La mostra sarà inaugurata venerdì 5 agosto, alle ore 17, e resterà aperta al pubblico per l’intero mese di agosto nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 19.30. Per prenotare momenti di visita diversi si può chimare il 389 0727614.