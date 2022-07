Il Festival d’Estate a Palazzo Claudi, organizzato dalla Fondazione Claudi sotto la direzione artistica di Michele Torresetti, taglia il traguardo della decima edizione. La rassegna di musica da camera, articolata – come sempre – in tre serate, si terrà a Serrapetrona giovedì 28 luglio, lunedì 1 agosto e giovedì 4 agosto. Per celebrare degnamente l’importante anniversario ci sarà un programma speciale che avrà come protagonista l’Orchestra “Liviabella” di Macerata.

Nel concerto d’apertura – giovedì 28 luglio – l’Orchestrà eseguirà musiche di Sibelius (Impromptus per archi Op. 5), Grieg (Holberg Suite) e Bartok (Danze rumene); direttore musicale Matteo Torresetti.

Nella seconda serata – lunedì 1° agosto – troveremo i solisti della “Liviabella” intenti nell’esecuzione di arie di Gluck (dall’opera Orfeo ed Euridice), di Vivaldi (concerto in Mi minore per archi e cembalo F XI n.13 e dall’opera Juditha triumphans), di Pergolesi (“Se tu m’ami”), Mozart (da “Le nozze di Figaro”, Divertimento Mozart kv 136 e Aria da camera kv 583) e di Rossini (sonata a quattro n.1 e dal Barbiere di Siviglia). Voce solista sarà Liza Milovzorova.

Infine, la terza serata – giovedì 4 agosto – avrà di nuovo protagonisti i solisti dell’Orchestra; le musiche saranno di Mendelssohn (sinfonia per archi n.10) e di Beethoven (concerto per violino in Re maggiore op. 61; accompagnamento nonetto d’archi). Il violino solista sarà lo stesso direttore artistico del Festival, Michele Torresetti.

I tre concerti saranno gratuiti e alla fine è previsto un brindisi nei giardini di Palazzo Claudi. In caso di maltempo si terranno nella chiesa di San Francesco, a Serrapetrona. In occasione del Festival d’Estate la Fondazione Claudi assegnerà il premio di poesia “Le stanze del tempo”, ideato in memoria di Claudio Claudi, di cui ricorre nel 2022 il cinquantesimo della scomparsa. Anniversario, questo, che viene ricordato con una grande mostra curata da Gabriele Codoni e Ilde Cipolletti dal titolo “Ho desiderato la felicità. Ho cercato tutto. Claudio Claudi: umanista del secolo breve”. L’esposizione, dedicata proprio alla ricostruzione degli ambienti di vita e di studio del poeta, è stata inaugurata lo scorso 18 giugno – con il patrocinio del Comune di Serrapetrona e della Regione Marche – e resterà aperta a Palazzo Claudi fino al 18 dicembre nei giorni di sabato (ore 15.30-19.30) e domenica (ore 10.30-12.30 e 15.30-19.30). Sarà possibile visitarla anche in occasione delle serate del Festival d’Estate.