L’intramontabile Manlio Giachè torna in sella e centra l’ennesima vittoria di una carriera lunghissima e ricca di trofei nel motocross. Sulla moto del figlio Riccardo, una Husqvarna 450 cc, il pilota di Serralta è protagonista assoluto nella tappa del Campionato italiano Master (over 56 anni) svoltasi sulla pista emiliana di Castellarano (tra Reggio Emilia e Sassuolo), grazie a una prestazione degna di nota che gli vale il successo su avversari quotati e più allenati.

Giachè, infatti, era praticamente al rientro agonistico in quanto rimasto fermo per quattro anni a causa della pandemia e per un brutto infortunio. Il centauro settempedano ha saputo, però, correre al meglio mettendo in mostra qualità ed esperienza, armi che sono state decisive per ottenere il primo posto.

Manlio Giachè coglie così un bel risultato e, soprattutto, centra l’obiettivo prefissatosi, ovvero tornare a gustare il dolce sapore della gara e della vittoria. Un’altra scommessa con se stesso vinta.

Roberto Pellegrino