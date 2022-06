Dodici mattatori della risata si sfideranno nel concorso nazionale per nuovi comici “SanSeveRido Festival”, 1° Premio Remo Cerquoni, che ripartirà, dopo uno stop durato anni, dalla meravigliosa cornice di Piazza del Popolo grazie all’Amministrazione comunale, all’organizzazione dell’associazione Fontana e alle preziose collaborazioni della Pro loco e dell’associazione Lido degli Aranci.

Tre le serate in cartellone: giovedì 30 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio. L’iniziativa vede la direzione artistica di Angelo Carestia.

Saranno sei i comici sul palco nella prima e nella seconda serata, quelle delle semifinali. Ogni sera ne verranno eliminati tre. Alla terza serata, quella della finale, i sei comici migliori si confronteranno per conquistare l’ambito riconoscimento del Premio Remo Cerquoni, fondatore e ideatore del festival, prematuramente scomparso.

Questi i nomi dei re della risata dell’edizione 2022: Alessandro Ciacci (Rimini), Elisabetta Sabatini (Grottazzolina), I Ricomincio da tre (Roma), Livia Massimi (Roma), Luca Giuliano (di Napoli residente a Roseto), Luca Proietti (Roma), Luisanna Vespa (Roma), Marco Bettelli (Bologna), Milena Migliore (Roma), Milko Messi (Corridonia), Peppe Micucci (Potenza Picena) e Tiziano Gallo (Roma).

Tantissimi gli ospiti della kermesse: nella prima serata Laura Marcolini, artista marchigiana vincitrice nel 2017 di Cabaret Amore Mio; Enrico Paris, vincitore nel 2021 di Cabaret Amore Mio; Ennio Monachesi, il decano dei barzellettieri marchigiani e autore del famoso libro “L’avena comica”.

Nella seconda serata Gianluca Agostinelli, soprannominato il “Re degli animali”, già presente in programmi della Rai e di Mediaset come “I Raccomandati” e “Italia’s Got Talent”; Stefano Vigilante, anche lui presente in molteplici trasmissione Rai e Mediaset e protagonista della famosa gag del vigile con Pippo Baudo.

Nella terza serata ci saranno Paolo Casagrande, l’inventore simpaticissimo, artista marchigiano presente in tantissime occasioni sulle reti nazionali con le sue esilaranti e divertenti ideazioni; Carmine Faraco ovvero “L’uomo dei pecché” ormai personaggio leggendario del cabaret e volto noto di Colorado e Zelig.

Le tre serate saranno accompagnate dalle dolci note di Aurora Kuda e Eva Capomagi. I conduttori della manifestazione saranno lo showman Marco Moscatelli e la bellissima Francesca Berrettini.