Il Montecassiano calcio comincia a gettare le basi in vista del prossimo campionato di Seconda categoria, confermando mister Samuele Bonifazi e il suo vice Francesco Soldini. Per quanto riguarda la squadra è stata riconfermata la maggior parte della rosa della passata stagione, riducendo l’organico, in quanto verrà affiancata dalla Juniores che farà da trampolino di lancio per la Prima squadra. L’obiettivo della società per la stagione 2022-2023 sarà quello di riconfermare quanto di buono è stato fatto nell’annata appena conclusa.