Regione Marche, Amat – circuito multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo contemporaneo delle Marche –, MiC e i Comuni del territorio (Ascoli Piceno, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Cupra Marittima, Falerone, Fano, Macerata, Matelica, Monte Rinaldo, Osimo, Pesaro, Porto San Giorgio, San Severino, Senigallia, Sirolo, Urbisaglia) rinnovano l’appuntamento con il TAU/Teatri antichi uniti, rassegna regionale di teatro classico che in una coniugazione funzionale e gradevole di beni e attività culturali offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso.

Teatri antichi uniti è un prezioso luogo di incontro tra le ricchezze archeologiche della regione e i contenuti di spettacolo che da 24 anni è un fiore all’occhiello della scena nazionale. Sono 34 gli appuntamenti in 16 splendidi siti archeologici della regione per una proposta che spazia dalle migliori esperienze della scena nazionale ai lavori di talentuosi artisti Made in Marche.

L’evento a San Severino è in programma lunedì 8 agosto alle Terme romane di Septempeda che, per una sera, si trasformano nel Canopo di Villa Adriana, luogo irripetibile dell’antichità, con Memorie di Adriano. Lo spettacolo nasce da un’idea di Francesco Rapaccioni, che trae ispirazione da Marguerite Yourcenar per i Teatri di San Severino con letture e musica dal vivo.