Simone Cristicchi e Amara con un concerto mistico dedicato a Franco Battiato. Il reading musicale “Canto per Europa” dello scrittore Paolo Rumiz. Il tour “A cuor leggero” di Riccardo Sinigallia. Il Festival in un giorno a Esanatoglia con Alessandro D’Alessandro e il Canzoniere Grecanico Salentino, oltre a “La storia del rock” raccontata da Ezio Guaitamacchi, Andrea Mirò e Omar Pedrini. Il Giro dei Castelli tra Caldarola e Cessapalombo, ascoltando Luca Aquino, Roberto Lucanero, Lorenzo Santangelo, il duo Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo con un tributo a Nick Drake. L’estrosità di Eugenio in Via Di Gioia e Rachele Bastreghi. Il rap festoso di Dargen D’Amico. I Marlene Kuntz con il progetto, anzi, l’esperienza Karma Clima. La chiusura con un incantevole concerto escursione.

Sono gli eventi inseriti nel cartellone della sesta edizione di RisorgiMarche che, dopo l’anteprima del 17 giugno a Treia con l’Orchestra Giovanile Cherubini e David Fray, si aprirà ufficialmente domenica 26 giugno con un concerto all’alba nel suggestivo scenario del Cristo delle Marche a Cingoli, che vedrà protagonisti la Villa Strada Concert Band e Antonino De Luca.

“Dalla metà di giugno alla prima settimana di settembre – spiega Giambattista Tofoni, ideatore del festival insieme a Neri Marcorè – il popolo di RisorgiMarche tornerà a godere di ben 11 giornate con proposte di assoluto prestigio, in luoghi di grande suggestione, scelti in collaborazione con i Comuni del cratere sismico che, ancora una volta, hanno deciso di condividere il nostro percorso: amministratori ed associazioni che ringraziamo per aver creduto nel nostro progetto e per averci stimolato a dare forma anche a nuovi format”.

Solidale, inclusivo ed ecosostenibile: queste le parole chiave di un’edizione che, come rimarca Tofoni, amplifica la sua vocazione. “Accanto alla musica, come da tradizione consolidata, daremo spazio a realtà sociali di grande dinamismo, come l’Anffas Sibillini Onlus, che si occuperà nuovamente della vendita del merchandising (con i proventi che andranno a finanziare le loro attività) e del Microbiscottificio Frolla, i cui ragazzi hanno realizzato il biscotto Sibillino, unendo qualità culinaria e sensibilità ambientale”.

L’edizione 2022 è realizzata con il contributo di Creative Europe, Ministero della Cultura, Federcasse BCC Credito Cooperativo, Fileni e Supermercati Sì con Te.

I biglietti per i concerti saranno disponibili nei prossimi giorni.

IL PROGRAMMA

Venerdì 17 giugno – ore 18

● Orchestra Giovanile Cherubini e David Fray

Piazza della Repubblica Treia MC

Domenica 26 giugno – ore 5

● Villa Strada Concert Band e Antonino De Luca

Cristo delle Marche (Domus San Bonfilio) – Cingoli MC

Sabato 9 luglio – ore 16.30

● Simone Cristicchi e Amara “Torneremo Ancora” Concerto mistico per Battiato

Località Fontanelle – Amandola – Sarnano

Domenica 10 luglio – ore 16.30

● Paolo Rumiz “Canto per Europa” – Reading musicale

Monte Moscosi – Apiro – Poggio San Vicino

Venerdì 15 luglio – ore 16.30

● Riccardo Sinigallia “A cuor leggero”

Piani di Berro – Bolognola

Domenica 17 luglio dalle ore 10

Festival in un giorno

● Alessandro D’Alessandro

● Ezio Guaitamacchi con Andrea Mirò, Omar Pedrini “La storia del rock”

● Canzoniere Grecanico Salentino

● Furgoncinema

Esanatoglia

Domenica 24 luglio dalle ore 11

Giro dei Castelli

● Luca Aquino

● Roberto Lucanero

● Lorenzo Santangelo

● Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo “Nick Drake – Songs in a Conversation”

Caldarola – Cessapalombo

Sabato 30 luglio dalle ore 16

● Eugenio in Via Di Gioia

● Rachele Bastreghi e Mario Conte “Psychodonna”

Fiuminata

Lunedì 1 agosto ore 16

● Dargen D’Amico

La Roccaccia – San Lorenzo

San Severino Marche – Treia

Venerdì 5 agosto ore 16:00

● Marlene Kuntz “Karma clima”

Parco Fluviale Santa Croce – Mogliano

Sabato 10 settembre ore 16

● Concerto-escursione da definire