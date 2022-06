Sono dieci anni che Luigi Gheroni non c’è più, da quel lontano 22 giugno 2012, giorno in cui è deceduto. “Gigi” è sempre nei cuori gialloblù e ad ogni anniversario viene ricordato con un appuntamento speciale. Anche quest’anno la Polisportiva Serralta come da tradizione dedicherà una serata alla memoria del suo indimenticato dirigente e sarà un momento particolare ed emozionante, dato che cade il decennale dalla sua scomparsa.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 (ore 18.45) all’aperto nella piazzetta del castello di Serralta si celebrerà la messa di suffragio, officiata da Padre Luciano Genga, poi a seguire una piccola conviviale. Sarà presente la famiglia di “Gigi”, ovvero la moglie Olivia e i due figli Leonardo e Ruggero, oltre a parenti, amici, conoscenti e molti fra dirigenti e atleti del club gialloblù compresi i protagonisti che vinsero il campionato con Luigi Gheroni che fu uno degli artefici per costruire quella squadra di successo ricoprendo il ruolo di direttore sportivo.

Roberto Pellegrino