Sabato 18 giugno ci sarà la seconda festa degli ultras boys della Settempeda. Il clou della giornata sarà la disputa del torneo di calcio a cinque le cui partite si svolgeranno sul sintetico del campo sportivo “Tullio Leonori” di San Severino. Molte le squadre che hanno aderito (c’è ancora spazio per altre iscrizioni, costo 20 euro, più maglia in omaggio dei Boys) e fra queste ci sarà quella delle “Vecchie glorie” biancorosse, formazione che avrà come protagonisti tanti giocatori della storia recente della Settempeda, fra i quali mister Lele Ruggeri.

Calcio di inizio del torneo alle ore 15 con gare in rapida successione per tutto il pomeriggio fino alla finale. Alle ore 22 premiazione/djset.

Per tutta la durata dell’evento saranno a disposizione stands gastronomici.

Roberto Pellegrino