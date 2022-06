Fumata bianca per la gestione dello storico Bar dei Giardini. Dopo due gare pubbliche andate deserte è la ventenne settempedana Agnese Vitturini ad aggiudicarsi la terza, presentando quella che di fatto è risultata l’unica offerta. Il Comune, proprietario della struttura, concede l’utilizzo del bar alla ragazza settempedana per sei anni, ma per i primi tre ad un canone di affitto agevolato dopo gli iniziali 800 euro mensili richiesti. Si partirà con 160 euro mensili il primo anno, 240 il secondo e 400 il terzo. L’Amministrazione comunale è quindi riuscita ad assegnare in locazione la struttura dei giardini pubblici Coletti di viale Matteotti destinata ad “attività commerciale polivalente, consistente nella somministrazione di alimenti e bevande ed annessa pista da ballo”. L’immobile è attualmente oggetto di un intervento di riqualificazione con ampliamento. Si chiude così positivamente una questione che aveva suscitato un vespaio di polemiche a livello cittadino per l’abbattimento del vecchio, ma amato chiosco risalente agli anni ’50, per dar vita ad una nuova struttura progettata dall’architetto filottranese Lorena Luccioni per una cifra intorno ai 300.000 euro ricavata dalla vendita dello spazio di verde pubblico all’ingresso di rione Settempeda, divenuto successivamente il parcheggio del supermercato Eurospin.

Nel dibattito politico divampato sull’argomento, che vide mesi fa in prima linea le opposizioni consiliari congiunte di centrodestra (“Insieme per San Severino”) e centrosinistra (“San Severino futura”), intervenne anche l’architetto settempedano Luca Maria Cristini, promotore di una raccolta di firme per evitare l’abbattimento della vecchia struttura in luogo di «un edificio così grande e impattante in un contesto prezioso». Ma fu tutto inutile. Ora il bar può ripartire con la nuova gestione.

Lu.Mus.