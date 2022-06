Incontro istituzionale tra il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore regionale agli Enti locali, ai Servizi pubblici locali, al Bilancio e alla Ricostruzione, Guido Castelli, che con il ciclo di incontri “AscoltiAMO i Comuni” continua la propria visita alle principali realtà marchigiane.

Il primo cittadino settempedano ha illustrato all’assessore regionale interventi e strategie da mettere in campo in diversi settori specifici ponendo sul tavolo dell’incontro e del confronto alcuni temi di grande interesse e attualità tra cui un importante progetto di sviluppo per la valorizzazione dell’area interna attraverso un sistema di percorsi e sentieri destinati al cosiddetto “turismo lento”.

Sono stati poi passati in rassegna alcuni interventi finanziati grazie alle risorse provenienti dal Cis (per la ciclo-stazione) e dal Fondo complementare per il sisma. In tale ambito, il Comune di San Severino ha disposto la riqualificazione del castello di Pitino e il completamento del recupero strutturale della chiesa di Santa Maria della Pietà e della chiesa di Sant’Antonio, oltre al recupero delle mura dell’antico castello e all’allestimento di una sede museale quale luogo di divulgazione e di studio. Un intervento complessivo che ammonta a circa 1 milione e 800 mila euro.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate anche altre questioni urgenti, tra cui quelle relative alla riqualificazione di percorsi di collegamento tra i borghi e i sentieri naturalistici, come quelli relativi al massiccio del monte d’ Aria, un tratto che separa San Severino da Serrapetrona e Camerino. Si tratta di una zona conosciuta e frequentata assiduamente da escursionisti e appassionati degli sport nella natura.

Infine, è stata posta attenzione al piano di riqualificazione della Valle dei Grilli e delle relative grotte, un luogo che richiederebbe un intervento costante e continuo sia per la sua piena messa in sicurezza, sia per una maggiore opera di manutenzione al fine di garantirne sempre la percorribilità e il transito durante tutto l’anno.

L’assessore Guido Castelli con il sindaco Rosa Piermattei



“Un ricco ventaglio di proposte e progettualità provenienti dai territori – ha spiegato in una nota l’assessore Castelli subito dopo l’incontro cui hanno preso parte anche l’assessore comunale all’Urbanistica, al Patrimonio, ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Sara Clorinda Bianchi, e il responsabile dell’Ufficio Sisma, Marco Barcaioni – su cui la Regione pone sempre grande ascolto e attenzione”.