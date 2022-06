Fino al 7 luglio prossimo resterà chiusa al transito dei veicoli, in entrambi i sensi di marcia, la strada provinciale SP 2 “Apirese” in corrispondenza del ponte posto al km 3 + 400, nei pressi di Corsciano. Il provvedimento di chiusura è stato assunto con Ordinanza del dirigente dell’Ufficio tecnico e viabilità della Provincia di Macerata a causa della presenza di un cantiere per lavori di manutenzione straordinaria allo stesso ponte.

La ditta appaltatrice, la RTI Nicro Costruzioni Srl di Cancello ed Arnone, ha installato sul posto la segnaletica che indica i percorsi alternativi.

Venendo da Corsciano si può salire per Collicelli, scendere a Serralta e proseguire per San Severino. La stessa strada si può percorrere anche in senso inverso.

«Siamo consapevoli dei disagi che si verranno a creare in queste settimane e ce ne scusiamo con i cittadini e con i lavoratori che ogni giorno devono transitare lungo quella strada – commenta il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli -, ma si tratta di lavori strutturali per il ripristino della corretta viabilità lungo la zona. Viste le ridotte dimensioni del ponte non è stato possibile per l’Anas chiudere le corsie a senso unico alternato, ma si è dovuto procedere alla chiusura completa della struttura”.