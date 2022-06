Con l’arrivo dell’estate l’attività del settore giovanile della Settempeda è incentrato sulla partecipazione ad alcuni importanti tornei che si disputano in provincia (sono in corso di svolgimento il “Cleti”, per gli Esordienti, e il “Velox”, per i Giovanissimi) e sull’organizzazione del “Settempeda Soccer Camp”. L’ormai tradizionale appuntamento quest’anno si svolgerà dal 20 al 30 giugno e sarà riservato a ragazzi e ragazze compresi nella fascia di età dai 5 ai 14 anni. Sono previste una serie di attività ludico-sportive incentrate ovviamente sul tema calcio.

Presso gli impianti sportivi cittadini (Comunale e Leonori) gli iscritti all’evento saranno impegnati tutti i giorni (orario: 17.30-20) per due settimane consecutive e saranno seguiti da uno staff qualificato composto da istruttori laureati in Scienze motorie e allenatori diplomati Uefa B e C già con molta esperienza in queste fasce di età.

Durante le sedute al campo si svolgeranno allenamenti specifici tecnico-tattici (occupazione della spazio, riconoscere la superiorità numerica, gestione del duello con la palla e con l’avversario) oltre a momenti di gioco (tornei a squadre 3vs3, re dei rigori). Non mancheranno momenti di puro divertimento (piscina e altro). E’ ancora possibile partecipare e per info e iscrizioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 334/8997686 – 331/5958108 – settempeda@settempedacalcio.it