Avevamo visto giusto: i rumors che preannunciavano un progressivo smantellamento dell’area Manutenzioni e un affidamento dei servizi all’Assem Spa si sono rivelati fondati. Nell’ultima assise del Consiglio comunale l’assessore Paoloni, con grande onestà intellettuale, ha ammesso che l’amministrazione ha fatto “considerazioni a voce alta” circa la possibilità di organizzare diversamente l’area manutenzioni, visto anche che i pensionamenti dei prossimi mesi saranno rimpiazzati solo in parte. Il massiccio, oneroso, ricorso all’utilizzo di ditte esterne, sia aziende specializzate che cooperative di tipo B, per lo sfalcio dell’erba nelle strade delle campagne, per la cura del verde pubblico e per lo sgombero della neve, aveva già chiaramente evidenziato la strategia di esternalizzazione operata dall’amministrazione Piermattei.

Cosa rimarrà della struttura comunale alla manutenzione delle nostre scuole, dei nostri impianti sportivi, delle nostre strade, dei nostri giardini, dei nostri palazzi storici, dei nostri monumenti?

Come si daranno risposte ai cittadini quando terminerà il fiume di soldi di cui sta godendo in questo momento l’amministrazione e che permette l’utilizzo continuo di servizi esterni?

Sicuramente si allungherà la lista di disservizi che i giovanissimi membri del Consiglio comunale dei ragazzi hanno presentato alla giunta poche settimane fa. Proprio il futuro di questi ragazzi ci preoccupa, dopo che sarà passato il vento di questa amministrazione che scelte strategiche e decisioni non basate sul consenso immediato proprio non sa prenderle.

Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini, Alberto Pilato, consiglieri comunali di “Insieme per San Severino”