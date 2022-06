Dal 1° giugno è in pensione il dottor Stanislao Pecorella, professionista serio e scrupoloso che è stato in servizio per alcuni anni nella Divisione di Medicina dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”, occupandosi prevalentemente del reparto di Lungodegenza.

I colleghi della struttura sanitaria lo hanno abbracciato commossi, assieme ai diversi pazienti che lui ha seguito, con cura e attenzione, in questi mesi difficili di emergenza pandemica. Il primario Giovanni Pierandrei, nel salutarlo, lo ha ringraziato a nome di tutto il personale sottolineando l’impegno profuso soprattutto per l’attivazione e il funzionamento della Lungodegenza, al terzo piano dell’ospedale settempedano.

Per il “Barolomeo Eustachio”, e in particolare per la Medicina, è un altro importante tassello che viene a mancare, dopo il recente pensionamento della dottoressa Benedetta Ferretti, direttrice dell’Oncologia. A breve lascerà, pure lui per godersi la meritata pensione, il dottor Sergio Giorgetti, responsabile dell’Hospice. E data la cronica mancanza di medici, cresce la preoccupazione per la sorte della nostra struttura.

Il servizio della Lungodegenza deve poter riprendere appieno la sua operatività, dopo lo stop imposto per Covid, ma è necessario sostituire il dottor Pecorella, perché altrimenti questo e altri servizi rischiano di morire per asfissia.

Il dottor Pecorella con alcuni colleghi di reparto



C’è forte allarme anche per l’ambito pediatrico, a seguito dell’analogo pensionamento della dottoressa Floriana Coluzzi Pasquali, anche lei a riposo dal 1° giugno. Ma di questo parleremo in un prossimo articolo.