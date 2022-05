Dal 4 all’11 giugno, nel centro storico di San Severino, torna la Rievocazione storica del Palio dei castelli, organizzata dall’omonima associazione. Sarà una settimana densa di eventi fra cortei, spettacoli, tornei e appuntamenti per i più piccoli. Ecco il programma.

Sabato 4 giugno

Chiostro di San Domenico – dalle ore 18

Torneo del coccio: disfida d’archi

Dalle ore 20: Errabundi Musici

Domenica 5 giugno

Chiostro di San Domenico – dalle ore 17 alle 20

Torneo di balestra

Martedì 7 giugno

Partenza da Castello, Piazzale Smeducci – ore 21

Luminaria: processione notturna con fiaccole, benedizione degli stendardi e offerta dei ceri

Mercoledì 8 giugno

Ore 7 Sveglia alla città

Ore 11 Basilica di San Lorenzo, messa solenne per il patrono

Ore 21.30 Corteo storico con partenza dallo stadio comunale del per le vie del centro

Nel corso della serata, in Piazza del Popolo, Lorenzo Paciaroni realizzerà il Palio 2022

Giovedì 9 giugno

Chiostro di San Domenico – dalle ore 17

La corte dei monelli – Evento dedicato ai bambini

Venerdì 10 giugno

Chiostro di San Domenico – ore 21.30

Il Grifone, l’onore e la spada

Torneo di scherma in armatura a cura della @Compagnia Grifone della Scala

Sabato 11 giugno

Piazza del Popolo – ore 21.30

Corsa delle Torri – Spettacoli e molto altro…

Tutte le sere al Chiostro di San Domenico dalle ore 20 sarà aperta la Taverna