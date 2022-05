L’Itts “Divini”, impegnato nell’ambito della transizione ecologica, è risultato vincitore di un progetto dal titolo ‘La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica’ e, a conclusione di un articolato percorso interdisciplinare, ha organizzato una gara di ‘Plogging’, disciplina che coniuga la camminata/corsa con la raccolta dei rifiuti. L’evento, patrocinato dal Comune, si svolge sabato 21 maggio a partire dalle ore 8.30 lungo le vie cittadine.

La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa tenutasi nell’aula magna dal Dirigente scolastico Sandro Luciani, dalle coordinatrici del progetto, le professoresse Federica Cicconi e Giulia Pacini Panebianco, della professoressa Paola Fiori e del professor Livio Poleti. Moderatore dell’incontro è stato Marco Moscatelli. Il vice sindaco Vanna Bianconi ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

Il programma

Ore 8.45 ritrovo al piazzale Luzio, presentazione dell’evento, intervento del sindaco e dell’assessore all’Istruzione.

Ore 9 partenza della gara competitiva riservata agli studenti che gareggeranno a coppie su un circuito prestabilito.

Ore 9.15 partenza della camminata non competitiva per le vie del paese aperta agli studenti e a tutti i cittadini.

Ore 10.45 arrivo al piazzale della nuova sede Itts “Divini” in viale Mazzini. Operazioni di pesatura dei rifiuti raccolti.

Ore 11 premiazioni e interventi del sindaco, degli assessori e degli ospiti presenti.

Ore 12 Conclusione della manifestazione.

All’evento, condotto da Marco Moscatelli e Emma Dalla Benetta, saranno presenti i campioni del mondo di ‘Plogging’ Pietro Olocco e Elena Canuto. Interverranno, in qualità di testimonial dell’iniziativa, la campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca e la “Iena” Filippo Roma, conduttore dell’omonimo programma televisivo.

La formula

Da un lato la gara vera e propria vedrà sfidarsi 80 studenti in coppia su un percorso competitivo ricavato nel rione Di Contro, zona a ridosso della scuola. I concorrenti dovranno raccogliere lungo le vie la maggior quantità possibile di rifiuti in un tempo massimo di 45 minuti, passando obbligatoriamente per 5 check point. A decretare i vincitori, dunque, saranno il fattore-tempo e il peso dei rifiuti.

Dall’altro lato, tutte le altre centinaia di studenti del “Divini”, cui si aggiungeranno pure classi delle Medie “Tacchi Venturi” e dell’Istituto Professionale di San Severino, invaderanno il centro cittadino (seguendo dei percorsi prestabiliti) per una camminata non competitiva finalizzata sempre alla raccolta di rifiuti. Saranno accompagnati dai loro insegnanti

L’organizzazione

La manifestazione è stata possibile grazie al patrocinio del Comune e alla collaborazione di Pro loco, Assem, Cosmari e Contram, nonché grazie al sostegno degli sponsor Centro medico Blugallery, Novavetro e Rhütten. Ha collaborato anche fabbricaeventi.com