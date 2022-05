La Biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, in collaborazione con l’associazione Sognalibro, propone il “Maggio dei libri”. In programma ben sette incontri sostenuti anche dal Centro per il Libro e la Lettura nell’ambito del progetto “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere il mondo”.

Si inizia domenica 8 maggio, dalle ore 10.30 alle 12.30 davanti al teatro Feronia, con “La Valigia delle Meraviglie” e le letture a bassa voce e il prestito bibliotecario per bambini e bambine da 0 anni a 145 cm di altezza.

Per sabato 14 maggio, alle ore 17, è invece prevista l’inaugurazione del Caffè Letterario all’interno della Biblioteca comunale in via Battisti 1. Per l’occasione sarà ospitato un incontro per famiglie, con parole e musica dal vivo, dal titolo: “Com’è, com’è la storia?”. Sempre sabato 14 maggio, ma a partire dalle ore 21, nel programma della Notte dei Musei è stata prevista una Maratona di lettura aperta a chiunque voglia cimentarsi e prendere la parola leggendo ad alta voce testi delle autrici e dei propri autori preferiti. Unica regola: la durata massima per ogni lettura sarà di 15 minuti.

Nei pomeriggi di venerdì 20, venerdì 27 e lunedì 30 maggio, dalle ore 17, ai giardini pubblici “Coletti” saranno lette storie sul prato all’aria aperta per bambini e bambine dai 5 anni in su grazie agli incontri “Niente sederini di pietra!”. Il primo degli incontri sarà dedicato, in particolare, al passato con miti e leggende. Il secondo al presente e alle storie che ci riguardano e il terzo, e ultimo, alle storie per immaginare il futuro.

Il “Maggio dei libri” a San Severino sarà chiuso dall’incontro di sabato 21, alle ore 21, di nuovo in biblioteca su: “Passato Presente Futuro, un’ostinata illusione”. Attraverso lo spazio e il tempo i partecipanti potranno entrare in un altrove grazie al potere della musica.

Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, telefono 0733641313, oppure all’associazione Sognalibro, telefono 3391677079.