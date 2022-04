Elisabetta suona il basso e “studia” per fare la… rockstar

Solo vocalist un tempo, ma ora anche virtuose degli strumenti. L’esempio eclatante è Victoria De Angelis, bassista ormai famosa del fenomeno mondiale dei Måneskin, ma anche dalle nostre parti qualcuna ci sa fare.

Elisabetta Tassi, 22enne cingolana, figlia di Gianluigi, Dsga dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino, rappresenterà le Marche come bassista della Band “Rockin’1000” alle registrazioni in occasione dell’Eurovision song contest che avrà luogo a Torino dal 10 al 14 maggio.

«Intanto – ricorda Elisabetta – abbiamo finito di registrare a Torino lo spot promozionale dell’Eurovision Song Contest 2022, che andrà in onda in tutta Europa oltre a un contenuto speciale, che sarà trasmesso durante il live di maggio. “Rockin’1000 – The Biggest Rock Band on Earth” è un gruppo musicale formato nel 2015 dall’idea di Fabio Zaffagnini e composto da più 1000 musicisti provenienti da tutto il mondo che performano contemporaneamente. Io sono entrata a far parte della band nel 2018, quando ho partecipato al concerto allo stadio Artemio Franchi di Firenze diretto dal Maestro Beppe Vessicchio. Nel 2019 ho preso parte al concerto che ha avuto luogo sulle piste dell’aeroporto di Linate con i Subsonica e Manuel Agnelli, successivamente sono stata presente anche agli eventi che si sono tenuti a Rimini e Bologna».

A maggio parteciperà come bassista anche al prestigioso concerto dello Stade de France di Parigi.

«Devo ammettere che non sono molte le ragazze che si avvicinano a uno strumento come il basso – conclude Elisabetta, che frequenta il quarto anno di Giurisprudenza a Macerata – ma, grazie anche a fenomeni mondiali come i Måneskin, la figura femminile in ambito musicale si sta espandendo».

Ed Elisabetta in questo rinnovato panorama musicale vuole restarci.

