2^D della Secondaria “Tacchi Venturi” conquista la… Polizia

Successo prestigioso conseguito dalla 2D dell’Ic Tacchi Venturi al progetto nazionale della Polizia di Stato “PretendiAmo Legalità”, indirizzato alle classi seconde della Secondaria di primo grado. L’evento prevedeva un incontro con gli esperti della polizia sull’uso e l’abuso delle sostanze stupefacenti e la partecipazione al successivo concorso. Gli alunni della seconda media di San Severino, seguiti dalle insegnanti di Arte Ada Borgiani, Sabrina Nardi ed Eleonora Scagnoli, hanno prodotto dei disegni e dei manifesti sul tema. In particolare gli ispirati ragazzi della 2D, diretti dalla prof. Scagnoli tornata quest’anno ad insegnare a San Severino, hanno conquistato il premio più ambìto. Gli studenti sono stati invitati al concerto per il 170° anniversario della Polizia di Stato al teatro Lauro Rossi di Macerata e hanno potuto anche vivere il “brivido” della trasferta effettuata a bordo di un mezzo del corpo messo a disposizione dal Capo di Gabinetto della Questura di Macerata, Edoardo Polce. Ad accompagnare i ragazzi le prof. Lucia Giachè, Maria Giulia Medei e Valeria Colafrancesco, quest’ultima in qualità di referente del progetto. I ragazzi, festanti, sono stati omaggiati dei cappellini della polizia, degli attestati di merito individuali e di due targhe: una, ritirata dalla vicepreside Sandra De Felice, è esposta nell’ufficio del dirigente Sandro Luciani particolarmente soddisfatto per il successo e l’altra è conservata gelosamente in classe. Alla premiazione è intervenuta anche l’assessore settempedano alla scuola, nonché ex preside del Venturi, Vanna Bianconi.

Lu.Mus.