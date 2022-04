Inaugurata la mostra di Giulio Sfrappini, Shura Oyarce Yuzzelli e Maria Ersilia Valentini

Colore, segno e materia si fondono per dare vita alla mostra “Contemporanea…mente”, collettiva d’arte che è stata inaugurata oggi pomeriggio nelle sale espositive del palazzo della Ragione sommaria, in Piazza del Popolo.

Tre gli artisti protagonisti: Giulio Sfrappini, Shura Oyarce Yuzzelli e Maria Ersilia Valentini. La cerimonia del taglio del nastro è stata preceduta da un saluto di apertura al teatro Feronia, dove sono intervenuti il sindaco Rosa Piermattei, il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, i critici d’arte Guido Garufi e Alberto Pellegrino, che hanno curato il dépliant che accompagna alla visita dell’esposizione.

L’intervento dell’assessore Vanna Bianconi L’intervento del professor Alberto Pellegrino Il taglio del nastro





“L’arte di Shura Oyarce Yuzzelli – spiega il critico, giornalista e sociologo Alberto Pellegrino – si propone di raffigurare ciò che sfugge alla raffigurazione, di rendere visibile ciò che non ha visibilità, di dare una “voce al silenzio”. Chi osserva le sue opere finisce per essere coinvolto in un mondo di forme cromatiche e fantastiche, che spesso riemergono dalle memorie dell’infanzia. La pittura dell’artista emerge dal profondo e porta in superficie pulsioni e sentimenti difficilmente razionalizzabili”.

Parla di una “poetica” e di un tragitto – storia “pittorica” per Maria Ersilia Valentini, invece, il critico Guido Carufi. “La base solida della Valentini manifesta tutta la sua autentica validità espressiva nel suo essere un continuum fedele a se stesso. Quella che sostiene il suo discorso poetico è una levitas che si accomuna, e non poco, alle azzurrità di Chagall”.

Entra “dentro la materia, dentro la pratica concreta dell’artigianato – sempre secondo Garufi – l’arte di Giulio Sfrappini che da sempre ha deciso di far parlare le cose, quelle che pesano e che hanno un volume, che si toccano, che emanano proporzioni. Ma il mutismo degli oggetti è una grande lingua, un grande alfabeto per chi sappia entrare in questa grammatica, in queste difficile ed ermetica alia lingua. Sfrappini muove e parte dalla materia, dalla sua informe consistenza originaria dove tutta la potenza è immagazzinata, per dare forza a un qualcosa che autorizza il viaggio”.

I tre artisti assieme al sindaco Rosa Piermattei L’inaugurazione L’inaugurazione





La mostra “Contemporanea…mente”, patrocinata dal Consiglio regionale Assemblea legislativa delle Marche, dalla Fondazione Salimbeni, dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, e promossa dal Comune di San Severino, resterà aperta fino al 18 giugno.