Fra i protagonisti del Torneo di Viareggio anche Aleks Isaku

Oltre al 2004 del Tolentino, Edoardo Mengani, ha partecipato al recente Torneo di Viareggio anche un altro giovane promettente calciatore settempedano. Parliamo del difensore centrale Aleks Isaku, nato nel 2006 a San Severino, dove risiede con la sua famiglia.

Aleks, che dallo scorso agosto milita nelle giovanili della Civitanovese, ha fatto parte della formazione spagnola Jovenes Promesas allenata dal tecnico Roberto Buratti, già tecnico della squadra rossoblu di Civitanova.

“E’ stata una bella esperienza, mi sono divertito”, racconta il ragazzo, che in riva all’Adriatico gioca nell’Under 19 e si allena anche con la prima squadra. “Abbiamo affrontato avversari importanti come Inter ed Empoli – spiega – e, anche se non abbiamo passato il turno, è stata un’occasione di crescita per tutto il gruppo”.

Aleks frequenta il terzo anno all’Istituto tecnico “Divini” di San Severino, dove ha scelto il nuovo indirizzo di Grafica e comunicazione. Gli auguriamo un roseo futuro, non solo nel mondo del calcio!