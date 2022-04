Settempeda batte Appignanese con una rete di Ulissi (1-0)

Un’altra squadra di vertice inciampa al “Gualtiero Soverchia” contro una buona Settempeda che diventa ufficialmente la castiga seconde della classifica (battuta l’Elfa pochi turni fa) contribuendo in qualche maniera alla fuga della capolista Matelica. Questa volta è l’Appignanese ad alzare bandiera bianca (1-0) di fronte ai biancorossi che prendono tre punti importanti per avvicinare l’obiettivo salvezza anticipata e che compiono un’altra impresa degna di nota contro una delle protagoniste del girone.

Sono stati i primi ottimi venti minuti a indirizzare il match dalla parte dei locali che hanno avuto l’approccio giusto e in questo lasso di tempo hanno mostrato ottime cose sia sul piano della manovra sia come occasioni, fra cui la rete di Ulissi che avrebbe poi deciso la contesa. Per il resto dei 90’ si è assistito a un incontro equilibrato durante il quale la Settempeda ha gestito il minimo vantaggio e controllato la situazione scegliendo una tattica di attesa e ripartenze (Ulissi e Farroni vicini al raddoppio nella ripresa); dall’altra parte del campo c’è stata un’Appignanese poco lucida che ha mostrato una manovra poco lineare e con diverse imprecisioni risultando poco incisiva sotto porta (di pericoloso soprattutto la traversa di Medei e la chance di Cappelletti). Nel prossimo turno (sabato 9 aprile, ore 16) c’è la possibilità di incamerare altri tre punti sul campo del fanalino di coda San Claudio.

Cronaca

Arriva un altro rivale di alta classifica, l’Appignanese che è secondo, a far visita alla Settempeda che deve cercare di fare punti per consolidare la propria posizione a metà graduatoria. Il tecnico ospite Cicarè sceglie di cambiare modulo mettendosi a specchio dei biancorossi, ovvero 3-5-2 (dentro Picchio nei tre dietro, Montanari e Stura più alti sulle fasce e davanti Cappelletti prima punta con Medei in panchina). Ruggeri recupera qualche pedina, anche se le assenze continuano ad essere diverse. Settempeda con il 3-5-2 come nel secondo tempo di San Biagio: Forresi, Campilia e Latini in difesa; Del Medico e Botta esterni a tutta fascia; Minnucci, Broglia e Mulinari (messo come centrale in mediana con esiti più che buoni) a centrocampo; Ulissi prima punta con Farroni in appoggio. La cronaca è aperta dal piazzato di Broglia che risulta troppo centrale per poter impensierire Serrani. Al 12’ si accende Farroni che si fa largo al limite per calciare con il destro a mezza altezza che Serrani accompagna in angolo con un balzo perentorio. Dalla bandierina è lo stesso Farroni a far spiovere sotto porta un pallone che Ulissi va a schiacciare di testa facendosi largo nella mischia ed anticipando tutti. Gol e biancorossi in vantaggio. Passa poco e Del Medico accelera da destra per poi servire con un morbido tocco Broglia che da ottima posizione sceglie il tiro di esterno destro colpendo però male. Al 31’ è Tarquini, uno dei migliori dei suoi, ad avanzare fino al limite da dove scarica il sinistro che va sul fondo. Stessa sorte per il tiro di Nicola Gagliardini al quarto d’ora della ripresa, soluzioni dalla distanza che l’Appignanese ha provato diverse volte ma senza successo. Al 22’ si fa male Caracci(più tardi stessa sorte per Minnucci) e tra i pali della Settempeda va Palazzetti. Tra gli ospiti entra invece Medei, una punta. Proprio quest’ultimo al 26’ lascia partire da circa 25 metri un gran destro che si stampa sulla traversa con probabile tocco decisivo di Palazzetti che con un balzo tempestivo era andato ad intercettare il tiro. Per alcuni momenti gli ospiti premono alzando i ritmi e i biancorossi devono chiudersi soffrendo un po’, ma la difesa, guidata da un eccellente Campilia, si mantiene ermetica rintuzzando ogni tentativo. Al 35’ la Settempeda rischia quando Palazzetti evita il pari con un’uscita bassa puntuale ed eseguita con il tempo giusto per andare a fermare il tiro di Cappelletti ben lanciato in area. Al 36’ parte Ulissi in contropiede che calcia dal limite con il sinistro respinto da Serrani che poi si oppone al tentativo di Farroni che dopo aver recuperato palla era riuscito a concludere in porta. Prima dei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, l’Appignanese è pericolosa con una deviazione di Picchio sugli sviluppi di un corner con palla che sfila sul fondo non di molto. Nel restante tempo di gioco accade ben poco con la Settempeda abile a tenere lontana la sfera dalla propria area fino al 96’ quando giunge il triplice fischio finale che suggella la bella vittoria di mister Ruggeri e dei suoi ragazzi che corrono sotto la tribuna centrale per festeggiare insieme ai Boys anche oggi numerosi e pronti ad incitare la squadra.

IL TABELLINO

SETTEMPEDA-APPIGNANESE 1-0

MARCATORI: pt 13’ Ulissi

SETTEMPEDA: Caracci(22’st Palazzetti), Forresi, Botta, Latini, Campilia, Mulinari(38’st Panicari), Minnucci(32’st Menichelli), Broglia, Ulissi, Farroni, Del Medico. A disp. Crescenzi, Lullo, Orlandani, Falistocco, Fattori. All. Ruggeri.

APPIGNANESE: Serrani, Stura, Picchio, Gagliardini Edoardo, Argalia, Compagnucci, Tarquini, Gagliardini Nicola, Cappelletti, Verdolini(21’st Medei), Montanari(42’st Carbonari). A disp. Maccari, Bravi, Guerrero, Doga, Buldorini, Baldinelli. All. Cicarè.

ARBITRO: El Mouhsini di Pesaro

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Del Medico, Gagliardini Nicola, Argalia, Campilia, Caracci, Palazzetti, Forresi, Cappelletti. Angoli: 4-4. Recupero: pt 1’, st 6’

Roberto Pellegrino