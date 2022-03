“Sorrisi per l’Etiopia” costruisce un altro asilo nel Wolayta

Né il Covid né le guerre fermano la solidarietà dell’associazione “Sorrisi per l’Etiopia” che da tanti anni sta portando aiuti concreti alla popolazione etiope della regione del Wolayta nel ricordo di Luca, Alessio e Cristina.

Sono iniziati infatti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo di Gotuto. Una struttura che andrà a sostituire il vecchio edificio, ormai inadeguato, e che – una volta terminata – potrà accogliere fino a 60 bambini. Il progetto è finanziato da “Sorrisi per l’Etiopia” grazie al sostegno di tanti cittadini, non solo settempedani, cui l’associazione rivolge sentimenti di profonda gratitudine.

Continua intanto a funzionare regolarmente la scuola di Lenda, nata pure per iniziativa di “Sorrisi”, e non appena possibile Fabio Scuriatti si metterà alla guida di un gruppo di volontari per recarsi in Etiopia e portare ulteriori aiuti umanitari alla popolazione in difficoltà. Oltre all’emergenza sanitaria legata alla pandemia, il Paese africano vive oggi una situazione di forte crisi a causa di una guerra civile esplosa circa 15 mesi fa nella regione settentrionale del Tigray che putroppo ha già provocato circa 5 milioni di profughi e ha ridotto più di 800 mila persone in stato di carestia.

A causa di ciò, per il momento la Farnesina sconsiglia viaggi, se non urgenti, in Etiopia.