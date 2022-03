Ricostruzione: chiusi 315 cantieri, finanziati lavori per 160 milioni di euro

Sfiorano i 160 milioni di euro i finanziamenti già riconosciuti alla ricostruzione privata nel Comune di San Severino. “La somma – ha spiegato il sindaco Rosa Piermattei in Consiglio comunale – è per il recupero di 457 edifici, di cui 260 interessati da interventi di ricostruzione leggera, per un importo di 38.523.667 euro, altri 88 da ricostruzione pesante, per un importo di 69.638.162 euro, 107 dall’Ordinanza 100 emanata dal Commissario straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, per un importo di 44.376.457 euro e ulteriori 2 edifici che saranno interessati dall’Ordinanza 13/2017 per un importo di 232.101 euro”.

In totale sono 829 le istruttorie presentate all’ufficio Sisma del Comune. Di queste, 381 fanno riferimento alla ricostruzione leggera di edifici classificati come B e C con scheda Aedes. Altre 238 sono relative, invece, alla ricostruzione pesante di edifici classificati come E con scheda Aedes. Ulteriori 197 pratiche sono quelle relative alla medesima Ordinanza 100, del Commissario straordinario, emanata per facilitare proprio la ricostruzione di immobili danneggiati dalle scosse mentre, con riferimento alla ricostruzione delle attività produttive, sono 13 le pratiche presentate. Sono 38 le pratiche rigettate. Ulteriori 54 richieste hanno interessato, infine, la delocalizzazione sempre delle attività produttive per le quali sono previsti contributi per oltre 700mila euro.

“A San Severino Marche – ha proseguito il sindaco Piermattei – sono stati chiusi esattamente 315 cantieri. Di questi, 269 sono relativi alla ricostruzione privata, altri 3 alla ricostruzione pubblica e 43 agli interventi su proprietà che hanno fatto ricorso al Sisma bonus. Ammontano, infine, a quasi 4 milioni di euro (3.955.649) gli interventi che riguardano gli edifici pubblici. Tra questi, oltre al recupero di Palazzo Governatori, dell’Istituto Professionale, dell’ex scuola di Stigliano e di un alloggio a Porta Romana, si è aggiunto il recupero del Palazzo comunale, in piazza, i cui lavori sono stati già avviati. Le opere sono state affidate al Consorzio stabile Rennova per un importo di 1 milione 312 mila euro, compresi gli oneri di sicurezza e quelli tecnici di progettazione esecutiva”.