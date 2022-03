Lionel Messi è nostro concittadino onorario: il consiglio delibera all’unanimità

Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Lionel Messi, il calciatore argentino nato a Rosario il 24 giugno 1987, sette volte “Pallone d’oro” e oggi in forza al Paris Saint German.

La nonna materna era di San Severino, secondo quanto emerge dalle ricerche condotte dal giornalista e sociologo dell’emigrazione marchigiana in Argentina, Fiorenzo Santini, e dallo storico del calcio Gabriele Cipolletta.

In aula l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, ha riassunto la storia della famiglia di Messi emigrata in Argentina e ha riferito che la cittadinanza onoraria sarà ora inviata all’ambasciata italiana a Buenos Aires per la formalizzazione dell’atto in favore del campione sudamericano. Inoltre, ha riferito l’assessore, il Comune si è mosso – grazie anche all’aiuto di mister Fabrizio Castori – per contattare direttamente Lionel Messi e poter organizzare il “momento della consegna ufficiale”, fosse anche a Parigi, come ha avuto modo di dire al Corriere della Sera il sindaco Rosa Piermattei.