“Maceratese dell’anno”: il dottor Ettore Cambio vince il concorso del Carlino

Si è conclusa la votazione per il «Maceratese dell’anno», concorso indetto annualmente dal quotidiano “il Resto del Carlino”.

Più di 23 mila i voti – espressi dai lettori – per scegliere fra le personalità che hanno dato maggiore risalto alla provincia di Macerata nel 2021, distinguendosi per le loro azioni in differenti settori: dalla cultura allo sport, dalla salute all’assistenza sociale e così via…

Alla fine è risultato vincitore il medico settempedano Ettore Cambio, iscritto all’ultimo anno di specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore a Modena.

Ha ottenuto ben 8.203 preferenze!

Intervistato per il concorso dalla giornalista Gaia Gennaretti, il dottore ha raccontato di sé e della sua opera. Nei mesi scorsi era balzato agli onori della cronaca per aver scortato in ambulanza Lucas Silvestro fino in Germania in un viaggio della speranza contro la malattia. Lucas, infatti, che a San Severino conoscevano in molti per la sua attività di barista, lottava da qualche tempo con un grave tumore e doveva recarsi in Germania per essere sottoposto a terapie sperimentali. Così, dimostrando grande altruismo, il dottor Ettore Cambio diede la propria disponibilità ad accompagnarlo.

Al secondo e terzo posto del concorso si sono classificati rispettivamente don Carlos Munoz (6.162 voti), parroco della Santa Madre di Dio a Macerata, che ha prestato servizio come cappellano nei reparti Covid, e Aurelio Del Medico (2.267 voti), coordinatore della Protezione civile di Civitanova, in prima linea al centro vaccinale.

Fra pochi giorni, i tre vincitori saranno invitati alla redazione maceratese del Carlino per ritirare la targa in loro onore.

In lizza per il premio c’erano anche altri due settempedani: mister Fabrizio Castori (309), che la scorsa estate salì in serie A con la Salernitata, e il dottor Sergio Giorgetti (250), responsabile dell’Hospice di San Severino.