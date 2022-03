Pallanuoto: prima vittoria del Blugallery Team in serie C

Dopo l’amaro debutto in campionato, in casa, contro Ravenna che ha avuto il sopravvento nel finale con il risultato di 11-9, la squadra di pallanuoto di serie C del Blugallery Team allenata da Giannicola Pontoni ha sfidato in trasferta il Faenza, realizzando il colpaccio. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul 3-2 in favore dei settempedani, nella seconda frazione il BluGallery prende il largo con un parziale di 5-1 che manda al tappeto i faentini. Si va infatti al cambio di campo sull’8-3 per gli ospiti. La partita viene condotta sempre dai ragazzi di Pontoni. Il coach fa ruotare tutto l’organico ed il settebello sanseverinate gestisce il gioco chiudendo l’incontro con una splendida vittoria dal punteggio inequivocabile: 14-7. «Nonostante la pesante assenza del centroboa Alessandro Vissani – commenta Giannicola Pontoni – la prestazione è stata convincente grazie all’ottima prova del portiere Caporaletti, alle cinquine messe a segno da Pontoni e dal bomber della squadra Valeri, approdato a 10 goal personali, ed alle reti di Nicola Vissani, Svampa, Calamante e Dignani. Sabato prossimo torniamo a giocare in casa dove andrà in scena il derby contro il lanciatissimo Tolentino». Pronostico chiuso?

Luca Muscolini