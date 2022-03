Note per la pace: tutti in piazza contro la guerra in Ucraina

Sabato 5 marzo alle ore 17, in Piazza del Popolo, davanti al teatro Feronia, la sezione Anpi “Cap. salvatore Valerio” e il circolo Legambiente “Il Grillo”, con l’adesione di Uteam, Caritas vicariale, Gruppo Scout “Masci”, Centro culturale Tarkovskij, Associazione Maestri cattolici, Corpo filarmonico Adriani, Il Sognalibro, associazione culturale La Zattera, gruppo vocale Tourdion Ensemble, organizzano un sit-in contro l’invasione dell’Ucraina, per testimoniare la vicinanza alla sua popolazione e condannare inequivocabilmente ogni forma di risoluzione violenta dei conflitti.

L’evento, dal titolo Note per la pace in Ucraina e nel mondo. Suoni e parole per un mondo diverso, è una manifestazione aperta a tutti. Prevede una serie di letture e musiche, vuol essere un momento di riflessione, di risveglio delle coscienze: una richiesta da parte della società civile di un percorso di reciproco rispetto tra le nazioni. Non è più rimandabile l’affermarsi di una cultura amica della vita, rispettosa di ogni persona e della natura: un mondo nuovo, un mondo diverso, un mondo di Fratelli tutti.

Si ricorda che, in base alle vigenti normative anti Covid-19, i partecipanti devono essere muniti di mascherina, per le eventuali situazioni di assembramento.