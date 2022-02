2 marzo: i ragazzi prendono le “ceneri” raccogliendosi in preghiera per la pace

“Desidera, scegli, lasciati ispirare”: è l’invito che la Chiesa locale rivolge ai giovani di San Severino per un momento di confronto e di preghiera in occasione delle “Ceneri”, mercoledì 2 marzo, alle ore 21.15, nella chiesa di San Domenico.

Di preghiera innanzi tutto per la pace, partendo dalle considerazioni di Papa Francesco: “Ci guardiamo attorno e vediamo polveri di morte, vite ridotte in cenere. Macerie, distruzione, guerra. Ma anche vite di piccoli innocenti non accolti, vite di poveri rifiutati, vite di anziani scartati. Continuiamo a distruggerci, a farci tornare in polvere. E quanta polvere c’è pure nelle nostre relazioni”. Di fronte a un mondo che va male – si chiede il Pontefice – come posso aver fiducia? “Siamo qui per camminare dalla cenere alla vita, non inceneriamo il sogno che Dio ha su di noi, non cediamo alla rassegnazione: Dio può trasformare la nostra polvere in gloria”.

Su queste parole, cariche di fede e speranza, i giovani della città si uniranno in preghiera e riceveranno le “ceneri” per scegliere un cammino di quaresima all’insegna della pace e della fratellanza, rigettando ogni forma di violenza, di egoismo.

L’appello a partecipare è rivolto a tutti i giovani – settempedani e non – per un gesto corale e quanto mai significativo in un momento così drammatico per il mondo intero.