Servizio civile in Croce rossa: scadenza domande prorogata al 9 marzo

E’ stata prorogata al prossimo 9 marzo la scadenza per aderire al bando del servizio civile in Croce rossa. I giovani dai 18 ai 28 anni compiuti possono partecipare alla selezione per il progetto “La CRI per l’assistenza di tutti nelle Marche”. Il numero di posti disponibili nella sezione settempedana della Croce rossa sono 2.

“Ricordiamo – sottolinea la Croce rossa – che i progetti sono articolati su 25 ore settimanali per 5 giorni e prevedono un assegno mensile di rimborso spese pari a 444,30. Per presentare la domanda i candidati dovranno accedere esclusivamente con Spid alla piattaforma Dol (al link domandaonline.serviziocivile.it) entro il 9 marzo 2022 alle ore 14”.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare i seguenti numeri: 333 4680268 o 0733 645443.

Si tratta di un servizio di volontariato molto importante per la vita dell’associazione. Dunque, giovani di buona volontà non esitate!