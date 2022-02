Valle dei Grilli: s’allarga il fronte di chi ne vuole la riapertura

Cresce il numero di adesioni alla campagna lanciata dalle associazioni cittadine circolo Legambiente “Il Grillo”, Cai, Anpi e Masci, per il recupero della Valle dei Grilli e dell’Abbazia di Sant’Eustachio in Domora.

Come noto, nel mese di gennaio, le quattro associazioni hanno inviato al sindaco di San Severino e al presidente dell’Unione montana Alte valli del Potenza e del Musone una lettera per richiedere un incontro riguardante la situazione della Valle e dell’Abbazia che vi sorge. Con il passare dei giorni, la notizia è circolata ed è cresciuta l’attenzione su questo serio tema relativo al nostro patrimonio storico-naturalistico: nuovi sostenitori si sono aggiunti all’elenco.

Hanno dato la propria adesione ed inviato una petizione le seguenti associazioni: il circolo Legambiente “Bosco Mambrica” di Serrapetrona, Legambiemte Marche, Archeoclub Marca di Camerino, Italia Nostra provincia Macerata, Gruppo Scout San Severino. Inoltre, manifestazioni di sostegno sono pervenute anche da Paolo Piacentini, presidente onorario FederTrek, e da Simone Frignani, ideatore “Coast to Coast”.

A supporto dell’iniziativa pure l’associazione Bike Zone di San Severino, nonché la sezione del Cai delle Marche e la sezione Cai di Camerino.

Ricordiamo che la Valle dei Grilli è un antico tracciato sul quale si dipanano vari cammini e la sua chiusura (a seguito del sisma del 2016) provoca disagi a chi decide di percorrerlo a piedi o in bicicletta; su questo tragitto, troviamo l’Abbazia di Sant’Eustachio, un monumento carico di storia (sorto su un antico santuario del culto micaelico bizantino risalente al secolo VIII) che richiede da anni la messa in sicurezza dal crollo.

Recentemente, Matteo Cicconi, presidente Unione montana, ha dichiarato che l’Unione, insieme al Comune, ha inviato una richiesta formale alla Regione per finanziare la messa in sicurezza della Valle dei Grilli. Nel mentre, sempre l’Unione, sta pensando di incaricare una figura tecnica per redarre un progetto preliminare al fine di calcolare le risorse necessarie per la salvaguardia del luogo.

Questa dichiarazione è il segnale che l’aumento del numero degli aderenti all’iniziativa di tutela di questa importante porzione del nostro patrimonio naturalistico si fa sentire. Il prossimo passo atteso è l’organizzazione, da parte dei due enti contattati (Comune e Unione montana), dell’incontro richiesto dalle associazioni per concertare fattivamente i programmi di intervento.

S. G.