Sarà il film “Belfast” a chiudere la rassegna cinematografica

C’è stato un piccolo cambio di programma riguardante la rassegna cinematografica di marzo-aprile organizzata dai Teatri di Sanseverino. Dopo avervi anticipato nei precedenti articoli i film e la scaletta degli spettacoli in programma, è sopraggiunta una modifica in merito all’opera di chiusura prevista per il 28 e 29 aprile 2022: non sarà più l’ultimo lavoro di Paolo Genovese, Supereroi, ma Belfast di Kenneth Branagh (2021), un lungometraggio candidato agli Oscar e già premiato con il Golden Globe 2022 “Migliore sceneggiatura”.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti in calendario, gli orari, i costi e le modalità di fruizione, non ci sono al momento altre modifiche rispetto a quanto già riportato qui

https://www.ilsettempedano.it/2022/02/02/il-3-e-4-marzo-inizia-la-rassegna-cinematografica-al-san-paolo-ecco-le-date/

