Stadio e “Tullio Leonori” gestiti dalla Polisportiva Serralta per altri tre anni

Sarà ancora l’Asd Polisportiva Serralta ad occuparsi del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dei campi da gioco “Gualtiero Soverchia” e “Tullio Leonori” di viale Mazzini.

La Giunta comunale ha rinnovato per altri tre anni, fino al 31 gennaio 2025, la convenzione già in atto con l’Associazione sportiva dilettantistica in questione che dovrà occuparsi, oltre che degli impianti, anche delle attrezzature al fine di promuovere la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili con particolare riferimento alle giovani generazioni ed ai portatori di handicap.

Il rinnovo era già stato previsto nella convenzione stipulata tramite Mepa nel febbraio 2019. La spesa necessaria al rinnovo ammonta, complessivamente, a circa 200 mila euro.