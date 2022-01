Dopo 34 anni Mario Eugeni lascia la presidenza del Moto Club

Dopo 34 anni consecutivi ai vertici del sodalizio e ben 65 di militanza con incarichi vari, l’85enne settempedano Mario Eugeni lascia la presidenza del Moto Club Settempedano e, con lui, l’intero Consiglio direttivo «per un ricambio fisiologico – commenta il presidentissimo – dato che sia io che i miei più stretti collaboratori, fra cui Renzo Leonori ed Ennio Rustichelli, abbiamo raggiunti oggettivi… limiti di età. Dal 31 dicembre scorso le redini del cross a motore a San Severino sono passate al gruppo di Danilo Marasca, già nell’orbita di questa disciplina da diversi anni, a cui auguriamo il top dei risultati». A proposito di traguardi prestigiosi, è doveroso ricordare che, dopo i mondiali del 1970 e del 1978 con le passate presidenze (cariche ricoperte all’inizio da Giancarlo Cristini, poi da Galio Massi, Marino Crescenzi e Sandro Ranciaro), Eugeni ha tenuto a battesimo la sei giorni iridata di enduro nel 1995 «in cui si mise in luce come curatore dell’evento Luigi Zura Puntaroni – ricorda Eugeni – tanto che il nostro staff fu chiamato addirittura dal Messico per una consulenza a livello organizzativo. Dopodiché, tornando al cross, abbiamo organizzato il mondiale MX1 nel 2000 e MX3 nel 2008. Alle kermesse iridate aggiungerei le tante edizioni dell’allora famosissima Coppa 1000 dollari di cross con tutti i migliori campioni del momento. Il crossodromo San Pacifico era pieno di pubblico fino all’inverosimile». Eppure tutto cominciò per caso. «Il poliedrico consigliere Pierino Verbenesi mi propose la carica di numero uno per un lasso di tempo di sei mesi, insomma, una reggenza – Eugeni sorride -. Poi il tempo si dilatò fino a 34 anni. Abbiamo cercato sempre di dare il massimo per questo sport e per la nostra città. Contiamo di esserci riusciti. Ma ora, largo ai giovani».

Luca Muscolini