Uteam, la lezione di Rocchetti sul Presidente apre l’anno accademico 2022

In concomitanza con le votazioni per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica italiana, si è tenuta nell’aula magna dell’Uteam (Università della terza età dell’alto maceratese), in via Salimbeni 6, una conferenza sul tema “Il Presidente e la Repubblica”. L’incontro è stato guidato dal professor Francesco Rocchetti, docente Uteam di Storia e Filosofia del pensiero politico, che ha presentato la figura del Presidente e del suo rapporto con la Repubblica, attraverso una lettura ragionata dei vari articoli della Costituzione (dall’87 al 93) che regolano i suoi compiti e le attribuzioni nei confronti dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario e nei confronti del Popolo.

La Costituzione definisce il Presidente della Repubblica “Capo dello Stato” e “rappresentante dell’unità nazionale” ; egli rappresenta e quindi impegna lo Stato, come soggetto unitario, nei rapporti internazionali. Nell’esercizio dei suoi poteri, deve svolgere una funzione di garanzia costituzionale, cioè di preservazione di quel patto fondamentale – la Costituzione – che unisce i cittadini fra loro ed è condizione di quella unità dell’intera nazione che egli rappresenta.

Il prof Francesco Rocchetti



Il professor Rocchetti ha illustrato anche le modalità di elezione, i casi di supplenza, il ruolo dei presidenti della Camera e del Senato e tutto ciò che riguarda le varie attribuzioni del Presidente stesso.

In apertura dell’incontro la direttrice dei corsi, Anna Vissani, ha presentato l’orario delle varie materie per il secondo quadrimestre (Informatica, Pittura, Ballo di gruppo, Acqua fitness, Ricamo, “Storia tradizione arte della mensa”, Yoga, Canto corale, Psicomotricità, Spagnolo, Inglese, Acqua Gym, Laboratorio teatrale, Ginnastica dolce), nonché il programma delle conferenze previste per i prossimi mesi. Il 15 marzo prossimo l’architetto Luca Maria Cristini terrà una conferenza su “San Severino Vescovo di Settempeda. Storia, iconografia e arte”; successivamente è previsto un incontro con l’autrice Maria Pierandrei che presenterà “La madre di Cecilia”; quindi a seguire: Giuseppe Capriotti “conferenza a tema”; Stefano Savi “Visita guidata alla Pinacoteca Civica Tacchi Venturi”, Mons. Edoardo Menichelli “Sinodo”, prof. Alberto Pizzi “Geologia”.

L’Uteam organizzerà inoltre delle uscite su percorsi naturalistici guidati da Andrea Ionna (che verranno annunciati di volta in volta) nei seguenti territori: Fiuminata (parco Grilli “gli Stoni”), Pioraco “Li Vurgacci”, Pieve Torina “Percorso delle acque”, Treia “Le orchidee del Monte Acuto”, Cingoli “il Bosco delle Tassinette”, Sarnano “le Cascatelle”.

Fiorino Luciani