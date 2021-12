“Lazzarelli”, la presidente Teresa Traversa: “Ci attendono sfide importanti…”

“Il nuovo anno è alle porte e vorrei approfittarne, unitamente ai membri del Consiglio di amministrazione, per inviare i nostri auguri di Buone Feste agli ospiti e al personale della “Lazzarelli” e un ringraziamento speciale a tutte le persone e alle Istituzioni pubbliche e private che hanno contribuito con il loro lavoro e il loro sostegno a garantire alla struttura un anno relativamente sereno dopo le indicibili sofferenze patite nel 2020.

La nostra Casa, anno dopo anno, si sta affermando come un’Istituzione di centrale importanza per San Severino e per tutta la pedemontana con la sua capacità ricettiva che la connota come una delle più grandi dell’ambito territoriale e con i tanti lavoratori diretti e indiretti che prestano quotidianamente la loro attività a beneficio dei nostri ospiti. Una grande famiglia allargata dove hanno un peso di primaria importanza i familiari degli ospiti, che al pari dei loro cari hanno dovuto assoggettarsi in questi due anni ad una serie di restrizioni con grande senso di responsabilità.

Nei due anni appena trascorsi abbiamo dovuto affrontare sfide impegnative quasi inverosimili che ci hanno provato duramente ma che hanno avuto il merito di cementare la nostra capacità di fare squadra. A tifarla abbiamo trovato tanti sostenitori, vecchi amici della “Lazzarelli” che da anni ci supportano in piccoli e grandi progetti, ma anche tante persone che hanno scoperto da poco la nostra realtà. A tutte queste persone che non citiamo per evitare di incorrere in spiacevoli dimenticanze va la nostra profonda gratitudine. La riconoscenza non si basa sul valore delle donazioni ricevute, che pure è assolutamente importante, ma sulla bellezza del gesto, sulla sua spontaneità, sulla necessità di partecipare ad un qualcosa.

La presidente Teresa Traversa nel salone della “Lazzarelli”



Proprio questa voglia di partecipazione ha ad esempio animato alcune classi dell’infanzia nella creazione di splendidi lavori in occasione della festa dei nonni e nella realizzazione di centrotavola per il giorno di Natale. Persino i piccolini del nido hanno voluto testimoniare la loro presenza arrivando sul piazzale interno della struttura a bordo di moderne slitte per salutare i nonni adottivi al di là delle vetrate.

Nell’anno che verrà ci attendono sfide importanti, ci saranno passaggi impegnativi, come la prossima cantierizzazione della struttura per il progetto di consolidamento ormai autorizzato. Ci sarà purtroppo ancora la spada di Damocle rappresentata dalla pandemia, ma sappiamo di avere le energie necessarie per affrontarle al meglio e soprattutto il vostro supporto che ci rende orgogliosi e pieni di fiducia in un futuro migliore.

Con questa consapevolezza e con tutta l’energia che ci infondono quotidianamente i nostri ospiti, rinnovo i migliori auguri di Buon anno a tutti sperando che il 2022 ci restituisca un po’ di serenità e sia foriero di grandi soddisfazioni”.

Teresa Traversa, presidente dell’Asp “Lazzarelli”