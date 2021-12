Emanuele Rocci è il nuovo presidente del “Bike Zone”

Emanuele Rocci, osteopata e preparatore atletico, è il nuovo presidente dell’associazione Bike Zone. Raccoglie il testimone da Valerio Vissani, che ha coordinato il gruppo in questi primi anni di attività.

Valerio Vissani ed Emanuele Rocci



Rocci, che precedentemente aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente, sarà affiancato da un consiglio direttivo composto dall’ex giocatore di pallavolo in serie A, Lorenzo Smerilli, nel ruolo di vicepresidente, dal segretario Giovanni Buttafuoco, e dai consiglieri Gionata Ghergo, Gianluca Orlandani, Luca Mariani, Samuel Chiaraluce, Alessio Cesaroni e Alessandro Tacchi. Questi ultimi due, in particolare, si occuperanno del settore corsa a piedi.

Come noto, il “Bike Zone” è attivissimo nella promozione del territorio e ovviamente nella specialità della mountain bike. In questi giorni di festa, infine, non poteva mancare la pedalata di rito con Babbo Natale, conclusa in piazza sotto l’albero della città.