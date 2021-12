Proventi delle multe investiti in sicurezza: 230 metri di nuovi guard rail

I proventi delle multe per le violazioni alle norme del Codice della strada tornano ad essere investiti in sicurezza dal Comune di San Severino che, con un intervento congiunto della Polizia locale e dell’area Manutenzioni, ha proceduto all’installazione di alcuni tratti di guard rail, per una lunghezza complessiva di oltre 230 metri, a protezione delle strade che servono le località Cappella di Pitino, Serripola e San Pacifico, nei pressi del ponte di viale dei Cappuccini.

I lavori, da anni attesi, sono stati eseguiti dall’impresa Adriatica Strade Srl per una spesa complessiva di circa 17 mila euro.

“Anche se a fine anno e in un periodo non certo facile – spiega l’assessore comunale alla Sicurezza, Jacopo Orlandani – siamo riusciti a trovare risorse dai proventi derivanti dalle multe alle violazioni al Codice della strada per rispondere alle esigenze della cittadinanza e mettere in sicurezza la viabilità di competenza comunale”.

Gli interventi in questione erano stati inseriti dall’Amministrazione comunale settempedana e dal sindaco Rosa Piermattei tra le priorità in considerazione del fatto che d’inverno ghiaccio e neve amplificano i pericolosi per tanti automobilisti.